Чубаров - про зустріч із Зеленським: "Сподіваюся, що Президент нас почув"

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Президент Володимир Зеленський погодився з твердженням про те, що Росія посилює свої випади проти України.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу повідомив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання депутата ВР Ірини Верещук про недавню зустріч Зеленського з членами Меджлісу, Чубаров заявив, що було обговорено багато питань.

При цьому він зауважив: «Скажу тільки один момент з нашої бесіди - це було дуже щиро з нашої сторони, і я дуже сподіваюсь, що і Президент нас почув».

«Ми висловили таку думку: якщо хтось думає, що діалог з РФ може бути побудований у тому числі завдяки зниженню тематики деокупації Криму, то це є хибна позиція і хибні очікування. І це навпаки, буде посилювати російську агресію проти української сторони», - повідомив Чубаров.

Він додав: «Президент погодився з тим, - я не думаю, що щось розкриваю, - що так, що російська сторона лише посилює свої агресивні випади проти України».