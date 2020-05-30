Депутат від ОПЗЖ задекларував земельну ділянку в окупованому Криму

Народний депутат України від "Опозиційної Платформи — За життя", ексміністр фінансів АРК Микола Скорик задекларував земельну ділянку, котра знаходиться в окупованому Криму і належить його дружині.

Про це свідчить декларація Миколи Скорика за минулий рік.

Згідно з декларацією, земельну ділянку було придбано 20.07.2013 року, його загальна площа 930 кв.м, місце розташування — Ялта, АРК, Україна. Правом власності на нього має дружина депутата - Наталія Скорик.

Придбання земельної ділянки доводиться на час роботи Скорика міністром фінансів Криму — на даній посаді він перебував з листопада 2010 року по листопад 2013 року.

Як раніше повідомляло агентство, лідер “Нацкорпусу” Андрій Білецький особисто звернувся до голови СБУ Івана Баканова та міністра юстиції України Дениса Малюськи з вимогою відреагувати на діяльність ОПЗЖ, яка, на його думку, загрожує територіальній цілісності України.