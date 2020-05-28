У Криму і Севастополі вже понад 520 випадків COVID-19

За минулу добу офіційно підтверджено шість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією в окупованому Криму й один — в Севастополі, загалом з початку пандемії зареєстрували 522 випадки.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група в Facebook з посиланням на офіційні дані окупаційної влади.

«Три нові випадки зараження зафіксовані в Сакському районі, по одному — в Сімферопольському, Чорноморському районах і в Сімферополі», - йдеться у повідомленні.

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Ще один новий випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Севастополі.

Таким чином, на поточний період в Криму зареєстровано 361 випадок коронавірусної інфекції. Померло 11 осіб. У Севастополі - 161 випадок COVID-19, померло троє. Загалом по Криму і Севастополю - 522 випадки.

Експерти Кримської правозахисної групи попереджають, що інформація, отримана від кількох медичних закладів у Криму, свідчить про те, що в офіційній статистиці кількість смертельних випадків знижується, у зв'язку з зазначенням причиною смерті позалікарняної пневмонії замість COVID-19.