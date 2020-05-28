У Чорне море іде російський десантний корабель "Саратов"
Укрінформ
Великий десантний корабель «Саратов» ЧФ РФ пройшов протоку Дарданелли та вийшов у Мармурове море.
Про це повідомляє CNN Türk.
«Військовий корабель «Саратов» з бортовим номером 150, що належить ВМС Росії, пройшов Дарданелли та вийшов у Мармурове море», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прохід через протоку забезпечив корабель берегової охорони Туреччини.
«Саратов» тримає курс на Чорне море.
Як повідомлялося, кілька днів тому українські морські прикордонники здійснили патрулювання в територіальному морі та зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі газоконденсатних родовищ.
Фото: CNN