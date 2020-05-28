Понад 100 кримчан незаконно відправили на військову службу в Росію

Всупереч міжнародному праву в окупованому РФ Криму призвали до російської армії понад 100 кримчан.

Про призов жителів півострова до російської армії повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони РФ.

«Військові комісаріати Південного військового округу протягом тижня направили у війська більш як 1000 новобранців для проходження служби за призовом. З них понад 100 осіб - кримчани», - йдеться у повідомленні.

Як уточнює військове відомство країни-агресора, дві третини всіх призовників прибули в з'єднання та військові частини Південного військового округу, «інші проходитимуть військову службу у військових частинах за межами військового округу, а також в інших силових структурах Росії».

Загалом під час весняного призову до армії РФ «з суб'єктів півдня Росії» будуть відправлені близько 26 тисяч осіб.

Як повідомлялося, проведення призову жителів окупованих територій до лав збройних сил держави-окупанта порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції), а переміщення громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції.

Однак, ігноруючи міжнародні конвенції, Росія з 2015 року, за даними Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, призвала на окупованих територіях до своїх збройних сил близько 22,5 тисячі осіб.

При цьому окупаційною владою порушено близько 80 кримінальних справ проти кримчан, які уникали призову до російської окупаційної армії.