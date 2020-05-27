В окупованому Криму нарахували 515 випадків COVID-19

В окупованому Криму, включаючи Севастополь, за останню добу зареєстровано вісім нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група.

«Станом на ранок 27 травня у Севастополі зареєстровано два нові випадки захворювання на COVID-19», - повідомляє КПГ із посиланням на окупаційну владу міста.

Один із хворих - севастополець, який нещодавно повернувся з Індії, другий - із контактної групи з раніше хворим.

Повідомляється, що в іншій частині Криму зареєстровано шість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією: три в Сімферополі і по одному - в Алушті, Феодосії і Євпаторії.

Таким чином, у Криму зареєстровано 355 випадків нової коронавірусної інфекції, померли 11 осіб. У Севастополі - 160 заражень COVID-19, троє померли.

Загалом станом на 27 травня на Кримському півострові - 515 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

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За даними Кримської правозахисної групи, в Криму стабільно зростає як кількість офіційно підтверджених випадків COVID-19, так і кількість медичних установ, в яких виявлено випадки зараження співробітників.

У КПГ вважають, що результати моніторингу дають підстави вважати, що офіційні цифри як про кількість випадків зараження COVID-19, так і про кількість смертей занижено.

Як повідомлялося, в Україні 21 905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужали. Загалом захворіли 1595 дітей і 4241 медик. За добу зафіксовано 321 новий випадок.

Фото: ATR