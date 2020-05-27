Політв'язня Абдуллаєва майже 80 днів утримують в штрафному ізоляторі

Політв'язень Теймур Абдуллаєв, який зателефонував з російської колонії в м. Салават, розповів, що близько 80 днів утримується в тортурних умовах штрафного ізолятора.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність з посиланням на дружину політв'язня Аліме Абдуллаєву.

«Щодо тиску він сказав, що з приїздом в цю колонію (ФКУ ВК № 2 міста Салават) його посадили в ШІЗО і досі він перебуває там. Нескінченний штрафний ізолятор - це і є тиск. По суті, це тортурні умови тримання», - розповіла Абдуллаєва.

За її словами, умови тримання чоловіка викликають серйозні побоювання і тривогу за його стан здоров'я, а регулярне перебування Теймура Абдуллаєва в штрафному ізоляторі назвала «цілеспрямованою формою тиску на політв'язнів».

Розповідаючи про умови перебування в ШІЗО, Абдуллаєв пояснив, що «це своєрідний карцер, там дуже холодно, сиро, особливо коли змінюється погода».

«Увесь теплий одяг на ньому постійно. І в таких умовах він утримується вже близько 80 днів. Потрібна реакція правозахисників, реакція суспільства. Я не знаю, як допомогти чоловікові на відстані», - додала дружина Абдуллаєва.

Раніше Укрінформ повідомляв, що двоє засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» - Теймур Абдуллаєв і Еміль Джемаденов - більше двох місяців перебувають у штрафному ізоляторі російських колоній. При цьому адвокатам відмовляються називати причини, за якими Абдулаєву і Джемаденову посилили режим перебування в колонії на такий тривалий термін.

18 лютого 2020 року Теймур Абдуллаєв був етапований в СІЗО міста Уфи, а на початку березня 2020 року - до ФКУ ВК № 2 міста Салават УФСВП Росії по Республіці Башкортостан, де він зараз відбуває покарання. Відразу після прибуття до ВК Салавата його відправили в штрафний ізолятор, після чого його поміщали туди ще, як мінімум, тричі.

Як повідомлялося, п'ятеро кримських татар, які проживають в Сімферополі, були затримані співробітниками ФСБ в жовтні 2016 року.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Рустема Ісмаїлова до 14 років ув'язнення, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років. Ще двоє фігурантів - брати Теймур і Узеїр Абдуллаєві були засуджені до 17 і 13 років відповідно.

Верховний суд РФ після апеляції зменшив всім термін ув'язнення на пів року. В кінці січня їх етапували в колонії Башкортостану.

Фото: Кримська солідарність