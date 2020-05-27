Офіс генпрокурора відкрив справу проти віцеадмірала Чорноморського флоту РФ
Про це інформує пресслужба відомства.
"За даними слідства, впродовж березня 2014 року високопосадовець, перебуваючи у м. Севастополь, діючи умисно та з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці, зміни меж території України, шляхом погроз застосування військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї особисто схиляв українських офіцерів з-поміж Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України до вчинення державної зради, а саме до переходу на бік ворога в період збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.
Цей додатковий факт був встановлений в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою зазначеного посадовця Чорноморського флоту РФ у пособництві ведення представниками влади і Збройних Сил країни-окупанта агресивної війни проти України.
Прокурори порушили справу відносно віцеадмірала, начальника штабу-першого заступника командуючого Чорноморського флоту РФ за ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління Служби безпеки.