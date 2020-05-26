Суд РФ подовжив арешт

Суд РФ подовжив арешт "ексвіцепрем'єра" Криму Нахлупіна до 16 липня

Укрінформ
Московський міський суд подовжив до 16 липня термін тримання під вартою колишнього українського чиновника Віталія Нахлупіна, що посів у 2014 році крісло «віцепрем'єра» в окупаційному уряді Криму та арештованого через два роки за обвинуваченням у хабарництві.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Суд задовольнив клопотання слідства, подовживши Нахлупіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 липня», - йдеться в повідомленні.

До 16 липня в СІЗО залишиться ще один фігурант справи - колишній «заступник міністра транспорту» Криму Валентин Дукорській. Третій фігурант справи - колишній «перший заступник голови комітету конкурентної політики" Ярослав Сливка раніше був відпущений під домашній арешт.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Нахлупін був затриманий 17 жовтня в Москві і поміщений під варту за підозрою в отриманні хабаря в 5 мільйонів рублів. У той же день Басманний суд заарештував колишнього "в.о. заступника міністра" транспорту Криму Валентина Дукорського і колишнього "першого заступника голови комітету конкурентної політики" Ярослава Сливку. Їм висунуто обвинувачення за ч. 6 ст. 290 КК РФ ( "Одержання хабара в особливо великому розмірі"). Крім того, обвинувачення в дачі хабара за ст. 291 КК РФ висунуто підприємцю Чернишовій.

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З 16 листопада 2010 року по 16 лютого 2011 року Нахлупін був головою Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики. З 16 лютого 2011 року - голова Постійної комісії з бюджетної, економічної та інвестиційної політики.

При окупаційній владі з вересня 2014 роки він став обіймати в Криму посаду "голови комітету Держради з економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики".

Після арешту чиновника в Москві прокуратура Автономної Республіки Крим зажадала його екстрадиції, заявляючи, що в ході розслідування кримінальної справи були отримані незаперечні докази того, що Нахлупін надавав допомогу і сприяв окупації Криму.

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