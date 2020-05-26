Суд РФ подовжив арешт "ексвіцепрем'єра" Криму Нахлупіна до 16 липня

Московський міський суд подовжив до 16 липня термін тримання під вартою колишнього українського чиновника Віталія Нахлупіна, що посів у 2014 році крісло «віцепрем'єра» в окупаційному уряді Криму та арештованого через два роки за обвинуваченням у хабарництві.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Суд задовольнив клопотання слідства, подовживши Нахлупіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 липня», - йдеться в повідомленні.

До 16 липня в СІЗО залишиться ще один фігурант справи - колишній «заступник міністра транспорту» Криму Валентин Дукорській. Третій фігурант справи - колишній «перший заступник голови комітету конкурентної політики" Ярослав Сливка раніше був відпущений під домашній арешт.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Нахлупін був затриманий 17 жовтня в Москві і поміщений під варту за підозрою в отриманні хабаря в 5 мільйонів рублів. У той же день Басманний суд заарештував колишнього "в.о. заступника міністра" транспорту Криму Валентина Дукорського і колишнього "першого заступника голови комітету конкурентної політики" Ярослава Сливку. Їм висунуто обвинувачення за ч. 6 ст. 290 КК РФ ( "Одержання хабара в особливо великому розмірі"). Крім того, обвинувачення в дачі хабара за ст. 291 КК РФ висунуто підприємцю Чернишовій.

З 16 листопада 2010 року по 16 лютого 2011 року Нахлупін був головою Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики. З 16 лютого 2011 року - голова Постійної комісії з бюджетної, економічної та інвестиційної політики.

При окупаційній владі з вересня 2014 роки він став обіймати в Криму посаду "голови комітету Держради з економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики".

Після арешту чиновника в Москві прокуратура Автономної Республіки Крим зажадала його екстрадиції, заявляючи, що в ході розслідування кримінальної справи були отримані незаперечні докази того, що Нахлупін надавав допомогу і сприяв окупації Криму.