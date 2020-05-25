В окупованому Криму нарахували понад пів тисячі випадків COVID-19

В окупованому Криму, включаючи Севастополь, за минулу добу зафіксували вісім нових випадків зараження коронавірусною інфекцією і три летальні випадки від COVID-19

Про це повідомляє в Facebook Кримська правозахист група.

"У Криму (включаючи Севастополь), за минулу добу зафіксували 8 нових випадків зараження COVID-19. З них - 2 в Севастополі та 6 - на решті частини півострова. Такі дані повідомляє окупаційна влада півострова", - йдеться в повідомленні КПГ.

Крім того, за даними правозахисників, за добу в Криму померли двоє людей, заражених новою коронавирусною інфекцією.

Посилаючись на статистику, опубліковану "міністерством охорони здоров'я" Криму, за даними на сьогодні від коронавірусу померли 12 осіб, тоді як у даних на попередній день були 9 померлих.

За інформацією, опублікованою на сайті "уряду" Севастополя, за минулу добу в Севастополі померла жінка віком 92 роки, яка мала хронічні захворювання.

Загалом у Криму «влада» офіційно підтвердила 346 випадків зараження COVID-19, в Севастополі - 157. Загалом - 503. За офіційними даними, 13 осіб померли.

В Україні на ранок 25 травня 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 - летальних, 7234 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків.

Фото: ATR