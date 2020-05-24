У Криму занижують офіційну статистику по COVID-19 - правозахисники

Офіційні цифри як щодо кількості випадків зараження COVID-19, так і кількості смертей від COVID-19 в Криму занижені.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група в Facebook.

"Результати регулярного моніторингу, проведеного КПГ, дають підстави вважати, що офіційні цифри як щодо кількості випадків зараження COVID-19, так і кількості смертей від COVID-19 занижені", - йдеться в повідомленні.

У КПГ інформують, що в Криму (включно із Севастополем), за офіційними даними, за минулу добу зафіксували 15 нових випадків зараження COVID-19.

За інформацією, оприлюдненою 24 травня у Сімферополі, на засіданні оперативного штабу з протидії новій коронавірусній інфекції, 11 хворих - працівники одного з будівельних майданчиків, двоє людей захворіли в Ялті, один - в Сімферополі.

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Станом на ранок 24 травня в Севастополі також зареєстрований один новий випадок захворювання COVID-19.

Загалом із початку року в Севастополі захворіли на коронавірусну інфекцію 155 осіб.

На решті частини Криму - 340 чоловік. Разом - 495 офіційно підтверджених випадків зараження, 11 осіб померли.