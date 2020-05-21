Україна не братиме участь у конференції ООН щодо Криму, ініційованій Росією - речниця МЗС

Місія України в ООН вважає фарсом відеоконференцію Радбезу щодо Криму, яку організовує Росія, і не братиме в ній участі.

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко.

«Українська сторона не братиме участь у цьому фарсі. Росія намагається розповісти нібито правду про об'єктивний стан справ на території півострова Крим, але незважаючи на твердження російської сторони, продовжує блокувати доступ міжнародних моніторингових місій, у тому числі управління Верховного комісара ООН з прав людини. Для того щоб показати правду, напевно, потрібно дати можливість незалежним спостерігачам провести моніторинг і поговорити з людьми, не спеціально запрошеними російською стороною, а тими, хто дійсно бачить реальний стан справ на півострові», – зазначила Зеленко.

Як повідомляв Укрінформ, російська делегація в ООН ініціювала проведення 21 травня «неформальної відеоконференції» Радбезу «за участі жителів Криму».

У зв’язку з цим МЗС України заявило, що спроби Росії прищепити світові толерантність до окупації Кримського півострова через просування своїх фейкових емісарів на різні міжнародні заходи є безперспективними.

У міністерстві підкреслили, що ані такі відверто пропагандистські операції Кремля, ані нікчемні квазі-юридичні акти окупаційної влади не можуть змінити правового статусу Криму як невід’ємної складової території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Так само, як і не зможуть похитнути позицію міжнародної спільноти з підтримки суверенітету та відновлення територіальної цілісності нашої держави.

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Своєю чергою Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вказав, що Москва прагне скликати відеоконференцію щодо ситуації в Криму після того як наразилася на шквал міжнародної критики на свою адресу через порушення статуту ООН, а також прав і свобод на окупованому півострові.