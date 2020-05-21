Справу проти трьох колишніх депутатів Севастопольської міськради передають до суду

Закінчено досудове розслідування стосовно ще трьох колишніх депутатів Севастопольської міської ради, які обвинувачуються у держзраді.

Про це повідомляє Прокуратура АР Крим.

"Прокуратура автономії спільно з ГУСБУ в АР Крим закінчила спеціальне досудове розслідування стосовно трьох депутатів Севастопольської міської ради VI скликання за ч. 1 ст.111 КК України (державна зрада) ", - йдеться у повідомленні.

Як встановлено слідством, у 2014 році депутати Севастопольської міської ради VI скликання прийняли ряд незаконних постанов, підтримавши протиправні рішення Верховної Ради АР Крим про проведення загальнокримського референдуму, яким в свою чергу РФ намагалась легітимізувати окупацію території АР Крим і міста Севастополя, а також їх незаконне входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації.

Таким чином, своїми діями обвинувачені завдали шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України, допомагаючи Російській Федерації окупувати півострів.

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На даний час, захисники підозрюваних ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження, після завершення ознайомлення обвинувальні акти будуть скеровані до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Загалом, прокуратура автономії скерувала до суду 68 обвинувальних актів стосовно депутатів ВР АР Крим та 30 щодо депутатів Севастопольської міської ради, які сприяли окупації півострова.