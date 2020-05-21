Два роки тому в окупованому Криму арештували Сервера Мустафаєва

Рівно два роки тому в окупованому Криму російські силовики затримали й арештували координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва.

Про це в п'ятницю під час онлайн пресконференції «Гібридна депортація кримських татар. Протидія репресіям Кремля і нові міжнародні санкції» розповіла дружина політв'язня Майє Мустафаєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ранок 21 березня 2018 року був найстрашніший у нашому житті. Відтоді минули два роки, як мій чоловік Сервер Мустафаєв перебуває в тюремних катівнях», - сказала Майє Мустафаєва.

За її словами, чоловіка арештували за те, що він допомагав сім'ям кримських татар, переслідуваних кримською «владою».

«Після 2014 року, коли Сервер став стикатися з несправедливістю щодо співвітчизників, він почав активно допомагати родинам заарештованих кримських татар. Він стояв біля витоків і став координатором громадської організації «Кримська солідарність», яка надає людям юридичну, моральну та інформаційну підтримку», - розповіла Мустафаєва.

Вона наголосила, що для того, щоб розповісти про несправедливість подій, які відбуваються в Криму, про пресинг щодо кримських татар, її чоловік неодноразово виїжджав на материкову Україну. Він також брав участь в роботі різних міжнародних майданчиків за межами України, щоб пояснити світу, що його співвітчизників необгрунтовано обвинувачують в екстремізмі й тероризмі, і за що його неодноразово затримували і по кілька годин допитували на адміністративному кордоні з Кримом, а також викликали на допити в ФСБ.

«Але це не змінило його. Він завжди відповідально ставився до своїх справ, завжди доводив їх до кінця, мало спав і говорив, що ми не маємо права відпочивати, коли більше сотні дітей в Криму залишилися без батьків, а сім'ї - без підтримки», - зазначила дружина політв'язня.

За її словами, напередодні арешту Сервер Мустафаєв сказав: «Наші плани і наші дії чіткі й зрозумілі. І доки ми не досягнемо своєї мети, ми не маємо права зупинятися і миритися з несправедливістю».

Як наголосила дружина політв'язня, в останньому листі, відправленому ним з ростовського СІЗО до дня депортації кримськотатарського народу, Сервер написав, що арешти і військові суди, якими судять кримських татар, а також етапування їх до російських в'язниць свідчать про те, що «почуті в дитинстві розповіді про несправедливість і переслідування нашого народу тривають до сьогоднішнього дня».

Як повідомлялося, 21 травня 2018 року в селищі Долинне Бахчисарайського району після обшуку були затримані Сервер Мустафаєв і Едем Смаїлов. Обвинувачення проти них долучили до другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». 15 листопада 2019 року в Південному військовому окружному суді м. Ростов-на-Дону розпочався розгляд «справи» по суті. Сервера Мустафаєва обвинувачують за двома статтями - участь в діяльності терористичної організації і спроба повалення конституційного ладу РФ. У політв'язня четверо малолітніх дітей, йому загрожує близько 20 років позбавлення волі.