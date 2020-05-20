Зеленський заявляє, що говорив з Путіним про Крим

Президент Володимир Зеленський не виключає, що питання анексованого Росією Криму замало в інформаційному просторі, але запевнив, що його не замало у справах держави.

Про це він заявив під час пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання Криму в інформаційному просторі, дійсно, може, замало, але його точно не замало у справах держави, яка робить", - сказав Президент.

Він розповів, що говорить про Крим на зустрічах з усіма міжнародними партнерами, у тому числі порушував це питання й під час нормандського саміту в Парижі у грудні минулого року.

"У мене була зустріч у "норманді" з Ангелою Меркель, ми з нею порушували це питання, і з президентом Французької Республіки. І, чесно кажучи, я сказав це Путіну: я відчуваю, що Росія не хоче обговорювати це питання. Але ми з вами пам'ятаємо, що це наша земля, наш народ. Може ви праві, прийшов момент, коли цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим", - підкреслив Зеленський.

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Він додав, що у Мінському процесі питання Криму не порушується.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський в інтерв’ю телеканалу TRT, сказав, що питання незаконної анексії Криму Росією зараз піднімається недостатньо інтенсивно, тому є необхідність у більш потужних платформах для виведення питання Криму на порядок денний.