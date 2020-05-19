В окупованому Криму нарахували 437 заражених коронавірусом

За минулу добу в окупованому Криму виявили чотири нові випадки захворювання COVID-19, загалом у Криму та Севастополі - 437 підтверджених випадків.

Про це повідомляє в Facebook Кримська правозахисна група.

«Один хворий - співробітник сімферопольського госпіталю, який займається лікуванням хворих на коронавірус. Другий випадок - житель Ялти, який приїхав із Краснодара сусідньоїй Росії, третій - водій швидкої медичної допомоги з Роздольненського району, четвертий - мешканка Ленінського району, яка прибула з материкової частини України», - цитує КПГ "голову" окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова.

У Севастополі про нові випадки зараження COVID-19 наразі не повідомляється.

Усього, за даними «влади», в Криму і Севастополі відомо про 437 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Під наглядом вдома перебувають 1013 осіб, у стаціонарах - 258, в обсерваторах - 692 особи.

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На ранок 19 травня продовжують лікування 178 осіб, з них чотири пацієнти перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, напередодні влада повідомляла про 14 нових випадків коронавірусної інфекції (13 - у Криму, 1 - у Севастополі) і про трьох нових померлих від COVID-19. Офіційно підтверджено в Криму 9 смертельних випадків від коронавірусу, в Севастополі - 2.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових.

Фото: ATR