Харків'яни провели акцію на підтримку кримських татар

Акція пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу відбулася на площі Свободи в центрі Харкова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Харків'яни, серед яких були і представники корінного населення Криму, розгорнули на площі Свободи українські та кримськотатарські прапори в пам'ять про трагічну депортацію кримських татар 18 травня 1944 року.

"Щороку 18 травня ми проводимо біля волонтерського намету "Все для перемоги!" акції пам'яті жертв геноциду, щоб нагадати про незаконну анексію Криму і ще раз заявити, що Крим був, є і буде українським. Ми також виступаємо на підтримку телеканалу АТR, який виконував роль рупора кримсько-татарського народу, а зараз знаходиться на межі виживання через дефіцит фінансування. Ми встановили на площі стенд з фотографіями, які розповідають про канал АТR і нагадують про порушення прав людини в Криму", - зазначив співорганізатор акції, координатор Харківського Евромайдану Володимир Чистилін.

Як сказав, у свою чергу, харківський підприємець Ільяс Абібулаєв, у 2014 році він був змушений виїхати із Сімферополя після утисків кримських татар: "Я - громадянин України, живу і працюю в Харкові, але про свою батьківщину не забув. Найближче завдання - створити громадську організацію кримських татар, які живуть у Харкові, і з її допомогою, користуючись міжнародними зв'язками, відстоювати права співвітчизників у Криму".

Говорили на акції і про необхідність законодавчого закріплення прав корінного народу Криму.

"Якщо Верховна Рада все-таки ухвалить закон про корінне населення, ми зможемо подати позов до ЄСПЛ про порушення прав кримських татар у Криму", - додав однофамілець Ільяса, 60-річний переселенець з Криму Сервер Абібулаєв.

За його словами, він уже проводив поодинокі пікети на підтримку цього закону під двома прапорами - українським і кримськотатарським - у Києві та Харкові.

У ході акції до її учасників приєднувалися перехожі, вони обмінювалися рукостисканнями з кримськими татарами, фотографувалися з ними.

На площі чергував поліцейський патруль. Інцидентів не було.

Як повідомлялося, в понеділок, 18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу і вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар.

Акція на підтримку кримських татар у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року о 3-й годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Як повідомлялося, в травні 2017 року в Україні була створена Робоча група з розробки пропозицій змін і доповнень до Конституції України щодо АР Крим. До її складу ввійшли народні депутати всіх фракцій, провідні правознавці та юристи, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу. У квітні 2018 року робоча група завершила роботу над поправками та ухвалила текст змін і доповнень.

Після зустрічі Президента України Володимира Зеленського з лідерами кримських татар народний депутат України Мустафа Джемілєв розповів, що Зеленський підтримує ідею створення кримськотатарської автономії.