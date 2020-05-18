Євросоюз закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму

Європейський Союз закликав Росію припинити порушення прав людини в Криму.

Про це заявило у Twitter Представництво ЄС в Україні з нагоди 76-х роковин радянської депортації кримських татар

«Сьогодні ми згадуємо про радянську депортацію кримських татар зі своєї батьківщини. Ми пам’ятаємо всіх, хто постраждав. ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму. ЄС не визнає незаконної анексії півострова Росією. #CrimeaIsUkraine #КримЦеУкраїна», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила сьогодні, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконної анексії Криму Росією і вимагають негайно повернути окупований півострів під повний контроль України.