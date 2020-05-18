Кримський дім проведе онлайн-дискусію у День пам’яті жертв геноциду кримських татар

У Кримському дом у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу відбудеться онлайн-дискусія «Спільний біль. Спільна історія».

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"18 травня відбудеться онлайн-дискусія «Спільний біль. Спільна історія» з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, організатори якої - ДП «Кримський дім», ГО «Український ПЕН», «Крим_SOS» та «Крым Реалии»", - йдеться у повідомленні.

Під час дискусії планується обговорення міфів та пропагандистських кліше про депортацію, що досі не розвінчані та підтримуються сучасною російською владою. Водночас учасники заходу поділяться особистими історіями про те, як їхні родини пережили депортацію і як вони самі про неї дізналися.

Трансляція відбудеться з 19:00 до 21:00 на Facebook-сторінці ДП «Кримський дім».

Захід відбудеться у рамках Тижня солідарності з кримськими татарами, який триватиме з 18 до 24 травня і включатиме в себе низку правозахисних та медіапроєктів.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.