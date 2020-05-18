СБУ оприлюднила дані з архівів КДБ щодо спроб кримських татар повернутися на півострів

Служба безпеки України оприлюднила документи з архівів Комітету державної безпеки, пов’язані з геноцидом кримських татар у радянські часи.

Документи представлені в Telegram.

"18 травня – скорботний день в історії кримських татар та всієї України. Цього дня 1944 року сталінський режим руками НКВС розпочав геноцид корінного народу Криму. Людей загнали у товарні вагони та депортували до Сибіру та Середньої Азії. Але боротьба кримськотатарського народу за свою Батьківщину ніколи не припинялась. Ми зібрали декілька історій з архівів КДБ про те, як кримські татари боролися за право жити на своїй землі. Репресії, переслідування, ярлики "автономістів", "зрадників" та "екстремістів" – ніщо не зламало дух цих людей. Пам’ятаємо всіх, хто не дочекався повернення додому!" - зазначається у повідомленні.

СБУ публікує матеріали, де йдеться про намагання кримських татар повернутися в Крим.

Зокрема, у 1967 році, у 50-ту річницю Жовтневої революції, голова КДБ при Раді міністрів УРСР Нікітченко доповідав керівництву Компартії України, що кримський татарин Абдураїм Решідов планує самоспалення. Його довели до відчаю постійні відмови радянської влади, які забороняли повернення до Криму.

Абдураїм Решідов – національний герой кримськотатарського народу.

Він був льотчиком-асом під час Другої світової війни та здійснив 222 бойових вильоти. За мужність і героїзм йому надали звання Героя Радянського Союзу.

Але після запитів про повернення до Криму Герой Решідов став вважатися "провокатором". І пропозиція КДБ була стандартною для тих часів: виключити кримчанина з партії та опублікувати статтю, щоб дискредитувати його.

У повідомленні Нікітченка також збереглося листування кримського татарина Мансура Османова, який проживав у Ташкенті, з письменником і жертвою сталінського режиму Борисом Антоненком-Давидовичем.

Османов дуже влучно описав, як радянська пропаганда ставиться до кримських татар, навіть до тих, хто народився вже у вигнанні. Його синів і через 22 роки називали "зрадниками".

Антоненко-Давидович, який і сам пройшов ГУЛАГ, підтримував кримчан і відповів: "Ваш народ справжній господар цієї землі", порадивши найголовніше – зберегти свою мову та культуру. "Нехай ваші діти не забудуть цього, бо коли народ втрачає мову – він перестає бути нацією".

Указом Президента від 16 травня 2014 року був встановлений День боротьби за права кримськотатарського народу, що відзначається 18 травня.