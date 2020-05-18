"Голос" хоче, аби Рада розглянула законопроєкт щодо жертв геноциду кримських татар

Фракція "Голос" вимагає, щоб до порядку денного засідань Верховної Ради було включено проєкт постанови №3449 про звернення Верховної Ради до міжнародних організацій щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Російською Федерацією, як державою-агресором, прав і свобод кримськотатарського народу.

Про це заявив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні – дуже важливий трагічний день в історії України. Це День вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, у зв'язку з чим я хотів би отримати підтримку колег щодо того, щоб був включений в порядок денний проєкт постанови №3449, автором якого є депутат від фракції "Голос" Рустем Умєров, який підписало 37 народних депутатів", - зазначив Рахманін.

Крім того, "Голос" просить включити до порядку денного ще два законопроєкти, ініційовані фракцією.

"Це №2739 – багатостраждальний проєкт постанови, який стосується Євромайдану, що лежить у нас уже пів року, і хотілося б, щоб все-таки він отримав належну оцінку і підтримку Верховної Ради. Також законопроєкт №2510, який містить оцінку порушенням Російською Федерацією статуту міжнародної організації Інтерпол", - сказав депутат.

За його словами, Рада цього тижня має дати належну оцінку програмі уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.