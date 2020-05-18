Будівлю ОП підсвітили проєкцією з українським та кримськотатарським прапорами

Будівлю Офісу Президента у ніч з 17 на 18 травня підсвітили проєкцією з українським та кримськотатарським прапорами, яка символізує єдність народів.

Про це повідомляє ОП у Facebook.

"У ніч із 17 на 18 травня на будівлі Офісу Президента було розміщено світлову проєкцію, що символізує солідарність українського та кримськотатарського народів", - йдеться у повідомленні.

Офіс Президента також розмістив світлини з проєкцією - на ній поєднані український та кримськотатарський прапори.

Як раніше повідомляла пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, у ніч на 18 травня о 00:01 на будівлі Офісу Президента України покажуть відеоінсталяцію - як нагадування про злочини радянської влади і Росії сьогодні проти кримськотатарського народу. Також 18 травня інсталяція проєктуватиметься з настанням темного часу доби - орієнтовно з 21:00. Окрім того, інсталяцію покажуть на будівлі Кабінету міністрів України 18, 19 та 20 травня, також орієнтовно о 21:00.

18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).