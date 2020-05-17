В окупованому Криму нарахували 419 випадків коронавірусу

На території Криму і Севастополя за минулу добу виявлено 12 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група.

"За останню добу в Криму зареєстровано дев'ять нових випадків COVID-19. У Севастополі 17 травня 2020 року заявили про три нових випадки. В Євпаторійській міській лікарні померла пацієнтка 60-ти років з підтвердженим діагнозом COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За даними "влади", шість з дев'яти випадків коронавірусу в Криму виявлені у раніше зареєстрованих осередках, один хворий прибув з російського Санкт-Петербурга, двоє – при лабораторному скринінгу здорових людей.

У Севастополі троє нових хворих COVID-19 заразилися, перебуваючи в контактній групі з раніше хворими.

Таким чином, у Севастополі на 17 травня зареєстровано 138 випадків захворювання, на решті частини півострова - 281 особа. Разом - 419 випадків захворювання COVID-19.

Фото: АА