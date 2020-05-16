COVID-19 на Сумщині подолали більше людей, ніж захворіли – лабцентр

Упродовж тижня на Сумщині зареєстровано більше одужалих від COVID-19, ніж нових хворих.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Станом на 16 травня на Сумщині 161 офіційно підтверджений випадок захворювання на COVID-19: це на три більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). З початку нинішнього тижня в регіоні спостерігається збільшення числа одужалих по відношенню до тих, хто захворів на коронавірус. Так, з 11 травня вилікувалося 15 людей, тоді як нових випадків захворювання зареєстровано 7. Загалом на Сумщині число людей, які одужали від COVID-19, на сьогодні складає 89 осіб, з них 4 до цієї статистики увійшли за останню добу», - поінформував Збаражський.

За його словами, станом на 16 травня випадки захворювання на COVID-19 підтверджені у 9 з 18 районів Сумщини та в 6 із 7 міст обласного значення. Четверта частина тих, що захворіли – в обласному центрі, зокрема двоє інфікованих тут додалися за минулу добу.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні у Сумах підтверджено 41 випадок COVID-19, Кролевці – 23, Конотопі і Шостці – по 14, Ромнах – 7, Глухові – 5, Охтирці – 4, Білопіллі і Бурині – по 1. По районах ситуація така: у Конотопському районі виявлено 26 випадків інфікування, Сумському – 11, Кролевецькому - 8, Тростянецькому і Глухівському - по 2, Роменському і Недригайлівському - по 1.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 16 травня в Україні 17 858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 528 нових випадків.