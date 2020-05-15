Прокуратура АРК відкрила справу щодо неправосудного рішення судді

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом винесення суддею неправосудного рішення щодо зняття арешту з судна.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК у Telegram.

"Прокуратурою АР Крим розпочато кримінальне провадження за фактом постановлення суддею завідомо неправосудного рішення (ч. 2 ст. 375 КК України). Встановлено, що суддею одного з районних судів м. Одеси 13 травня 2020 року винесене рішення щодо скасування арешту на судно у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобутку піску в заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей суд наклав арешт на судно 16 липня 2018 року за клопотанням прокуратури АРК для забезпечення відшкодування збитків через нелегальний видобуток природних копалин, які, відповідно до висновку експертизи, перевищують 140 млн грн.

«Після передислокації органу досудового розслідування – ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі з Одеси до Херсона, напевно знаючи про те, що справа не належить до підсудності районному суду м. Одеси, адвокати власника у березні 2020 року звернулись саме до цього суду», - уточнили в установі.

Наголошується, що прокуратура автономії оскаржить незаконне рішення райсуду в Апеляційному суді Одеської області.

Діям судді буде надана відповідна правова оцінка, зазначили у відомстві.