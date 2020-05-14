У Росії підтвердили вирок 2,5 року колонії політв'язню Мемедемінову

У Підмосков'ї російський Апеляційний військовий суд підтвердив вирок українському блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, якого раніше Південний окружний військовий суд засудив до 2,5 років колонії поселення за «публічні заклики до тероризму».

Про це повідомив Інтерфаксу адвокат Еміль Курбедінов.

За його словами, захист Мемедемінова поскаржиться до Європейського суду з прав людини та в інші міжнародні інстанції, а також буде добиватися умовно-дострокового звільнення (УДЗ) засудженого.

Курбедінов додав, що суд у четвер пройшов у режимі тристороннього відеоконференцзв'язку: адвокати перебували в Кримському гарнізонному військовому суді у Сімферополі, їхній клієнт - у СІЗО в Ростові-на-Дону, Апеляційний військовий суд - у підмосковній Власисі.

37-річний Мемедемінов - блогер і медіакоординатор "Кримської солідарності", неформального об'єднання юристів і громадських діячів. Рух з'явився в 2016 році як реакція на політично вмотивовані арешти кримських татар на півострові у справах терористичного спрямування.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2019 року, в Південному окружному військовому суді відбулося судове засідання у "справі" Нарімана Мемедемінова, на якому суд засудив його до 2 років і 6 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також заборонив займатися адмініструванням сайтів протягом двох років.

Наріман Мемедемінов - громадянський журналіст, блогер, активіст Кримської солідарності. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до проведення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет).

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Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження в зв'язку з ухваленням російським судом вироку кримськотатарському журналісту, блогеру Наріману Мемедемінову.

Національна спілка журналістів України назвала переслідування Мемедемінова "порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет".

Правозахисний центр "Меморіал" називає Мемедемінова політв'язнем.