Журналіст Семена у свої 70 планує написати книгу про Крим і відродити традиції рідного села

Кримський журналіст Микола Семена, який відзначає сьогодні своє 70-річчя, сповнений творчих планів і дуже радий тому, що сьогодні може писати так, як йому дозволяє совість.

Про те, з яким настроєм він зустрічає свій ювілей і які його плани на майбутнє Семена розповів кореспондентові Укрінформу.

«70 років - це фантастична цифра, в яку важко повірити, але це факт, і від нього нікуди не дітися. Я дуже радий, що мені вдалося вирватися з окупованої зони і зустріти свій ювілей на улюбленій українській землі, де легко дихається, де я можу писати не під чиюсь диктовку, а так, як мені дозволяє моя совість», - сказав Семена.

Єдине, додав він, хотілося, «щоб Бог дав мені здоров'я і сил для того, щоб завершити свої творчі плани».

Що стосується планів, то журналіст зазначив, що хоче написати книгу, в якій він викладе спогади і роздуми про Крим.

«У ній я спробую відповісти на запитання - чому стало можливим те, що сталося в Криму, які політичні, соціальні, моральні та філософські аспекти цієї події», - поділився журналіст.

Крім того, повідомив він, є плани написати книгу про рідне село Вороньки, розташоване в Бобровицькому районі Чернігівської області.

За його словами, коли в Криму була накладена заборона на його професійну діяльність, з ним зв'язалися його земляки, і у них з'явилася спільна ідея написати історію села, знаменитого тим, що в ньому знайшли свій останній притулок декабрист Сергій Волконський з дружиною Марією Волконською і його друг декабрист Олександр Поджио.

"Вони були поховані у спеціально побудованій церкві-усипальниці з п'ятьма куполами, але в 30-ті роки більшовики зруйнували її", - розповів Семена.

Журналіст вважає, що необхідно відновити інформацію про цю церкву, оскільки вона була унікальним культурним об'єктом, який би дав змогу жителям Вороньків розвивати туризм.

«Коли будували церкву, були організовані різноманітні майстерні, наприклад, для виготовлення цегли, виробів з майоліки, були відкриті ковальські майстерні, а в майстернях для різьблення по дереву був зроблений іконостас для церкви. Все, що було потрібно для будівництва церкви, виготовлялося руками самих жителів села, тільки дзвін привезли з іншого місця», - розповідає Семена.

За його словами, Волконські після звільнення з російської каторги поїхали у Францію, але «доживати свій вік» приїхали в маєток поміщика Кочубея, дружиною якого була їхня донька. У Вороньках ними був створений сільський театр, традиції якого зберігалися дуже довго.

«На моїй пам'яті, в 50-60-х роках, батьки обговорювали спектаклі, які влаштовувалися в сільському клубі. Думаю, що насправді було багато й інших культурних традицій, які можуть підкреслити особливість цього села», - вважає Семена.

За його словами, в 60-і роки нащадки Волконських із Франції хотіли приїхати у Вороньки, щоб побачити церкву і відвідати могили своїх предків, але влада СРСР їм не дозволила цього, оскільки дивитися було нічого.

Журналіст Семена разом з однодумцями хоче зробити так, що на його малій батьківщині було що подивитися.

Колектив Укрінформу вітає Миколу Семену з 70-річчям і бажає йому міцного здоров'я, сил і натхнення для здійснення всіх своїх планів!

Микола Семена - заслужений журналіст України, стосовно якого "влада" окупованого Криму порушила кримінальну справу за нібито публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Приводом стала його публікація про громадянську блокаду півострова на сайті Крим.Реалії.

22 вересня 2017 року Залізничний районний "суд" Сімферополя засудив журналіста до двох з половиною років умовно з випробним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того самого року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони займатися публічною діяльністю до трьох років.

Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надано в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробного терміну і зняття з нього судимості. 18 лютого він виїхав з Криму і 19 лютого прибув до Києва.

Фото: hromadske.ua