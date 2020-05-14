Окупанти в Криму поновили «суд» проти колишнього бранця Кремля Бекірова

Окупаційна влада Криму відновила судовий процес проти колишнього бранця Кремля Едема Бекірова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його донька Елеонора Бекірова.

«Окупаційна влада знову відновила судовий процес проти мого батька Едема Бекірова. Сьогодні надійшла інформація від адвокатів про те, що карну справу проти батька відновили. Суд відбудеться 19 травня о 10:30, на якому він навіть не зможе бути присутнім», - йдеться у дописі молодшої доньки колишнього бранця Кремля.

Бекірова нагадала, що на судовому засіданні 7 жовтня 2019 року центральний районний суд Сімферополя призупинив судову справу щодо її батька до його повного одужання. «Хочу зауважити, що з вересня минулого року Тато пройшов тривале лікування в декількох лікарнях. Так само, були проведені дві складні операції, триетапний курс антибактеріальної терапії і курс неврології», - зазначила вона, додавши, що до сьогодні Едем Бекіров проходить реабілітацію.

«І навіть після всього цього його точно не можна вважати повністю видужалим. Мій батько повернувся з російської в'язниці ще більш хворою людиною. І ми все ще боремося за його здоров'я. Як розцінювати дії окупаційної влади? Адже вони суперечать своїм же винесеним постановам», - наголосила Бекірова.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня в Україну повернулися 11 незаконно засуджених у РФ громадян України і 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

57-річний Едем Бекіров був затриманий 12 грудня 2018 року на в'їзді до Криму. Його обвинуватили в тому, нібито він зберігав вибухонебезпечні речовини й набої.

13 грудня Бекірова заарештували на два місяці, потім цей запобіжний захід неодноразово продовжували, попри те, що він - інвалід I групи (ампутовано ногу), хворий на цукровий діабет, а також переніс інфаркт і операцію на серці.

Після повернення з полону Бекірову зробили кілька складних операцій, у т.ч. операцію стентування судин ніг.