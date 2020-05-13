У Криму за добу 30 нових випадків коронавірусу, в Севастополі - один

За минулу добу в окупованому Криму зареєстровано тридцять нових випадків зараження COVID-19. Ще один новий випадок зараження коронавірусною інфекцією зареєстровано в Севастополі.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

«У нас за минулу добу 30 осіб заразилися. З них 23 людини - це Сакський район, 22 це обсерватор Сакський і одна людина поза обсерватором. Троє людей - це осередок у Красноперекопському районі, село Почетне. Двоє людей - в Ялті, члени сім'ї, і два медичних працівники в Алушті. І знову потрібне службове розслідування, чому в одному обсерваторі так багато людей заразилися», - цитує КПГ "главу" окупаційного уряду Криму Сергія Аксьонова.

У Севастополі на 13 травня 2020 року зафіксовано один новий випадок зараження COVID-19.

«Зареєстровано один новий випадок захворювання на COVID-19. Пацієнт контактував з раніше хворими і перебував на обсервації в рамках епідрозслідування», - йдеться у повідомленні пресслужби "уряду" міста.

Таким чином, на 13 травня в Криму з урахуванням Севастополя зареєстровано 369 випадків COVID-19.

Станом на 13 травня в світі зареєстровано 4 355 456 випадків COVID-19. З них 1 610 421 пацієнт одужав, 293 090 - померли.