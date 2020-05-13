Тиран над кримським містом

У Білогірську російські окупанти підняли в небо портрет Сталіна

Російські окупанти навчені тому, щоб наносити удари в найвразливіше місце, розриваючи геть кримськотатарське сердце, яке і так вже десятиліттями ніяк не припинить кровоточити…

11 травня 2020 року російські мерзотники підняли над давнім Карасубазаром, який вони називають Білогірськ, портрет тирана Сталіна...

76 років тому, 11 травня 1944 року, в Кремлі було підписано Постанову ДКО № 5859-сс "Про кримських татар", згідно з якою 18 травня розпочалася насильницька депортація кримськотатарського народу з власної Батьківщини – Криму.

В ході чекістської операції у віддалені райони Узбекистану, Казахстану та Російської Федерації було депортовано близько 200 000 кримських татар, більшість з яких складали жінки, діти і люди похилого віку.

За різними оцінками, лише у перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт у місцях спецпоселень померло більше 46% кримських татар.

І не треба нікому ховати голову в пісок – Москва сьогодні відкрито пригрозила кримськотатарському народу – «не підкорятиметеся, можемо повторити".

Рефат Чубаров

FB