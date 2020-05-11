В окупованому Криму нарахували 328 випадків зараження коронавірусом

За минулу добу в окупованому Криму зареєстровані дев'ять нових випадків зараження COVID-19, загалом підтверджені 328 випадків.

За даними "глави" окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, ті, хто заразилися, - 5 лікарів і 4 пацієнти Сакської лікарні, всі вони перебувають в обсерваторі, повідомляє Кримська правозахисна група.

«Всі ці випадки безсимптомні. Всі вони перебували в обсервації, в терапевтичному відділенні Сакської районної лікарні. Це ті особи, які контактували з уже лабораторно підтвердженим випадком. Всіх виявлено в результаті активного спостереження і на сьогодні переведено до 7-ї міської лікарні», - інформує КПГ.

Як повідомлялося, в Севастополі зареєстровано чотири нові випадки захворювання на COVID-19. Всі пацієнти контактували з хворими раніше людьми; вони перебували в міській інфекційній лікарні.

Станом на ранок 11 травня в Севастополі зареєстровано 126 випадків зараження COVID-19 і 202 випадки в іншій частині Криму. Разом зафіксовано 328 випадків зараження новою коронавірусною інфекцією.

У КПГ наголосили, що рівень діагностування COVID-19 у Криму, включаючи Севастополь, залишається низьким, таким чином, офіційні дані про кількість випадків зараження новою коронавірусною інфекцією не відповідають дійсності.

Всього в Україні станом на 9:00 11 травня 15 648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 416 нових випадків.

Фото: ATR