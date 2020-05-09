В окупованому Криму нарахували понад 300 випадків COVID-19

В окупованому Криму, включаючи Севастополь, за останню добу зафіксували 16 нових випадків COVID-19, із них 4 - у Севастополі та 12 - на решті частини півострова.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група у Facebook.

«Двоє хворих виявлено при лабораторному моніторингу прибулих з неблагополучних країн, 10 - при обстеженні контактних за раніше зареєстрованими осередками, у тому числі в двох осередках у Сакській районній лікарні та Алуштинській міській лікарні, в осередку церкви села Кримське Сакського району, серед контактних у домашніх осередках», - цитує КПГ сайт окупаційного уряду Криму Сергія Аксьонова.

Зазначається, що вісім випадків захворювання з 12 проходили беззсимптомно.

Щодо інфікованих на коронавірус у Севастополі, то, за інформацією «влади» міста, в усіх чотирьох нових випадках, підтверджених на ранок 9 травня, пацієнти перебували у контакті з хворими раніше людьми.

Загалом із початку року в Севастополі зареєстровано 122 випадки захворювання на нову коронавірусну інфекцію, на решті частини півострова - 189. В результаті, на окупованому півострові - 311 випадків COVID-19.

Фото: ATR