Переслідування у справі про "перетин кордону" з Кримом може загрожувати десяткам людей – адвокат

Переслідування у відокремленій зі «справи Джемілєва» в інше провадження справі про «перетин кордону» з окупованим Кримом може загрожувати кільком десяткам кримських татар.

Таку думку висловив адвокат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Микола Полозов в розмові з кореспондентом Укрінформу.

Адвокат нагадав, що виділено нову справу за ст. 322 щодо «невстановлених осіб», які перетинали адміністративний кордон між окупованим Кримом і Херсонською областю 3 травня 2014 року.

«Можу припустити, що кількість ідентифікованих російським слідством щодо подій того дня може становити близько півсотні людей. Їм може загрожувати кримінальне переслідування, до чого потрібно бути готовими, щоби надати їм юридичну допомогу», - підкреслив адвокат.

Він розповів, що з 5 травня ознайомиться з матеріалами «справи Джемілєва», обвинуваченого російським слідством за трьома статтями.

«Справу проти Мустафи Джемілєва (і проти Рефата Чубарова також) реанімували на початку квітня. Можу припустити, що це було політичне рішення - як міра реагування на очікуваний марш кримських татар 3 травня (скасований через карантинні обмеження - ред.)», - зазначив Полозов.

За його словами, коли Джемілєву в 2014 році забороняли в'їзд на територію Росії, то йому не був показаний основний документ з обгрунтуванням цього рішення, підготовлений ФСБ. Цього документу й зараз немає в справі, підготовленій Слідчим управлінням ФСБ РФ, що також може викликати деякі питання у захисту.

«Після закінчення ознайомлення зі справою ми заявимо ряд клопотань (перше - про закриття справи). Щодо очікуваного місця підсудності, то в цій справі фігурують міста Армянськ і Бахчисарай. Тобто можу припустити, що суд відбуватиметься десь там. Проте це поки дуже ймовірно», - зазначив адвокат.

Він також нагадав, що російські слідчі органи у «справі Джемілєва» працюють без вихідних і свят, що свідчить про значну квапливість.

Раніше Полозов повідомляв, що кримінальна справа проти Мустафи Джемілєва налічує 11 томів і крім письмових матеріалів містить фото-, відео- і аудіоматеріали.

Як повідомлялося, 13 квітня 2020 року Слідчий комітет Росії пред'явив Джемілєву звинувачення за ч.3 ст. 322 КК РФ, за ч.1 ст. 222 і за ч. 1 ст 224 КК РФ. Перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити до анексованого Криму через контрольований наразі Росією пункт пропуску «Армянськ» на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді Джемілєва не пропустили, і він був змушений повернутися до Києва.

Друга і третя статті мають відношення до справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який в травні 2013 року на подвір'ї своєї оселі в Бахчисараї, поціливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли до Краснодару. За зазначеними статтями наразі обвинувачується безпосередньо Мустафа Джемілєв.

15 квітня 2020 року прокуратура АР Крим почала кримінальне провадження через незаконне переслідування окупантами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

СКР в окупованому Криму також заочно пред'явив «звинувачення» голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Полозову в допуску до справи проти Чубарова в якості захисника було відмовлено.