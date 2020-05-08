Полозов подасть до ЄСПЛ документи у справі Веджіє Кашка

Після відхилення апеляції захисту на відмову Слідкому РФ порушити кримінальну справу за фактом смерті ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка, захист має право подавати документи щодо цього питання до Європейського суду з прав людини.

Про це адвокат Микола Полозов розповів Укрінформу.

"Після того, як "Верховний суд Криму" відмовив нам в апеляційній скарзі у справі Веджіє Кашка, у нас з'явилося право на звернення з цього питання до ЄСПЛ. Що ми і зробимо, тільки-но отримаємо документи про відмову в апеляції. Також паралельно звертатимемося до інших російських інстанціїй - до касаційного суду і наглядового органу, тобто до Верховного суду РФ", - розповів Полозов.

Він також повідомив про деякі деталі того, як відбувався розгляд питання. Зокрема, до залу суду не пропустили жодної людини з тих, хто прийшов підтримати подавачів апеляції. Дозволили зайти лише Полозову та Ібраму Кашка, сину Веджіє. Символічно, що розгляд скарги відбувався саме там, де колись був суд над Ахтемом Чийгозом (на ті засідання приходила сама Кашка, ветеран кримськотатарського руху).

Адвокат окремо звернув увагу на те, що свою позицію суддя висловила, проте в досить жорстій формі, ще до оголошення рішення, коли тільки йшла в дорадчу кімнату. За її словами, Веджіє Кашка померла не через неадекватні дії силовиків, що підпадають під визначення "халатність" (зокрема, при погіршенні самопочуття "швидкої допомоги" не було дозволено відвезти Веджіє Кашка до лікарні), а виключно через те, що Кашка була в досить похилому віці.

Напередодні, 6 травня, "Верховний суд Криму" відхилив апеляцію захисту на відмову Слідкому Росії порушити кримінальну справу за фактом смерті ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Як повідомлялося, 23 листопада 2017 року в анексованому РФ Криму пройшли затримання і арешти чотирьох кримських татар: Бекіра Дегерменджі, Руслана Трубача, Кязіма Аметова і Асана Чапуха. Свідком цих подій стала ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка, яка також була затримана. Вона померла в машині швидкої допомоги.

Місцева "влада" відмовилася порушувати справу за фактом її смерті. Також підконтрольний РФ "суд" у Криму не задовільнив скаргу адвоката Миколи Полозова на відмову слідчого Слідчого комітету Росії (СКР) в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі Веджіє Кашка. За словами адвоката, слідство не почало встановлювати суттєві обставини смерті Кашка, зокрема застосування щодо неї фізичної сили і психологічного тиску.