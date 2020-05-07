Російський суд відхилив скаргу на арешт кримчанина Приходька

Апеляційний військовий суд міського округу Власиха Московської області РФ в четвер, 7 травня, відхилив скаргу захисту проукраїнського активіста Олега Приходька на рішення про продовження йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це у відеоповідомленні, опублікованому в Facebook Кримською солідарністю, розповів адвокат Сергій Легостов.

«Сьогодні відбувся розгляд в Апеляційному військовому суді апеляційних скарг захисників Назіма Шейхмамбетова і Сергія Легостова в інтересах Олега Приходька на постанову Південного окружного військового суду про продовження терміну тримання під вартою на шість місяців до 15 вересня 2020 року. За підсумками розгляду, скарги були залишені без задоволення, постанова суду без змін», - повідомив Легостов.

За його словами, в суді Приходько висловив свою позицію щодо кримінальної справи, заявивши, що притягується до відповідальності незаконно, що вибухівку йому підкинули, «і він, звісно ж, бажає знаходитися не в СІЗО, а в колі своїх рідних і близьких, удома».

Як розповів адвокат, три дні тому Приходько отримав посилку від рідних, але лікарські засоби, відправлені йому, поки що не передані і знаходяться нібито на експертизі.

Крім того, Легостов повідомив, що його підзахисний утримується в загальній камері, де перебувають 8 осіб, серед них ще один політв'язень Сервер Мустафаєв.

Що стосується індивідуальних засобів захисту в ростовському СІЗО-1, то отримують їх лише співробітники СІЗО, а арештантам маски і рукавички безкоштовно не видають.

Як повідомлялося, українського активіста Олега Приходька обвинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст.30 і ч.1 статті 205 (готування до вчинення терористичного акту), ч.1 статті 222 (придбання і зберігання вибухових речовин) і ч.1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин).

27 березня 2020 року Приходьку продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а за кілька днів етапували в Ростов-на-Дону.