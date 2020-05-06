Московський суд розгляне апеляцію на арешт українця Приходька

Апеляційний військовий суд міського округу Власиха Московської області завтра, 7 травня, розгляне апеляцію адвоката Назіма Шейхмамбетова на постанову про подовження запобіжного заходу політв'язню Олегу Приходьку.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

«Завтра о 10 ранку в апеляційному військовому суді міського округу Власиха Московської області відбудеться розгляд апеляційної скарги захисту Приходька Олега Аркадійовича на постанову про подовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, винесену Південним окружним військовим судом 27 березня 2020 року», - повідомив Шейхмамбетов.

За його словами, захист братиме участь в засіданні за допомогою відеоконференцзв'язку з Кримського гарнізонного військового суду.

Сам Приходько братиме участь в засіданні також по відеоконференцзв'язку або зі слідчого ізолятора, або з Південного окружного військового суду міста Ростова-на-Дону.

Як повідомлялося, українського активіста Олега Приходька звинувачують за наступними статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і ч. 1 статті 205 («Приготування до вчинення терористичного акту»), ч.1 статті 222 («Придбання і зберігання вибухових речовин») і ч.1 статті 223-1 («Виготовлення вибухових речовин»).

27 березня 2020 року Приходьку подовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували до Ростова-на-Дону.

За клопотанням захисту в зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією та карантинними обмеженнями щодо недопущення поширення COVID-19 засідання суду у справі Приходька відкладено на невизначений термін.

Фото: Крим.Реалії