Кількість хворих на COVID-19 в окупованому Криму зросла до 226

В окупованому Севастополі за минулу добу зафіксували сім нових випадків коронавірусної інфекції. Разом із кримськими хворими на півострові - 24 нових зараження COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"У Криму за минулу добу виявлено 24 нових випадки зараження COVID-19: 7 випадків - у Севастополі та 17 - в АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Крім того, "влада" Криму підтвердила третій смертельний випадок від коронавірусної інфекції.

Посилаючись на дані "міністра" праці та соціального захисту Криму Олени Романовської, КПГ повідомляє, що в Сакській районній лікарні померла пацієнтка, у якої попередньо було виявлено ​​коронавірусну інфекцію.

Таким чином, загалом на території півострова підтверджено 226 випадків захворювання: 128 - у Криму і 98 - у Севастополі. За даними окупаційної влади, 55 осіб уже вилікувалися від хвороби, троє померли, з них двоє - в Севастополі.

Всього в Україні станом на 9:00 5 травня 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.

Фото: ATR