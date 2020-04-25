Окупанти заявляють про ще десять випадків COVID-19 у Криму

В окупованому Криму за добу зареєстрували 10 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом на півострові 67 інфікованих.

Про це з посиланням на окупаційну "владу" повідомляє Крим. Реалії.

"У Криму за добу 24 квітня зафіксовано рекордні 10 випадків захворювання коронавірусною інфекцією, повідомляє підконтрольний Кремлю "глава" Криму Сергій Аксенов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сім нових хворих виявлено в результаті лабораторного скринінгу щодо раніше підтверджених випадків COVID-19. Серед них – двоє медичних працівників. Ще троє хворих виявлені при зверненні за медичною допомогою у зв'язку з появою клінічних симптомів ГРВІ та встановленим діагнозом "негоспітальна пневмонія".

Загалом, за інформацією кримської "влади", у Криму зареєстровано 67 випадків нової коронавірусної інфекції, 20 з них привезені з-за кордону, 10 завезені з суб'єктів Росії, 37 випадків – місцеві.