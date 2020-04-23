Кримському імаму окупанти "шиють" іще одну справу

В окупованому Росією Криму імама місцевої мечеті Ділявера Халілова, звинуваченого раніше в "незаконній місіонерській діяльності", тепер вирішили притягнути до адміністративної відповідальності за "організацію несанкціонованих зібрань і мітингів", які проявляються у вигляді п'ятничних молитов за участі віруючих мусульман.

Про це у відео, розміщеному Кримською солідарністю в Facebook, розповів адвокат Еміль Курбедінов.

"Прокуратура намагалася притягнути Ділявера Халілова за незаконну місіонерську діяльність, і тепер з'явилася друга стаття - про організацію несанкціонованого зібрання, ходи, мітингу. Так було написано у вимозі. Але коли ми з'явилися в прокуратуру, за "місіонерство" стаття відпала, а було складено постанову за ст.20.2 ч.2 КпАП РФ, в якій вказується, що проведення п'ятничної молитви не є обов'язковим релігійним обрядом віруючих мусульман, виявляється, люди там збираються для проведення мітингу", - розповів адвокат Курбедінов.

За його словами, тепер, збираючись на молитву, віряни будуть переслідуватися за порушення вимог російського закону про мирні зібрання. Більше того, зазначив адвокат, сама молитовна кімната, яка з 2014 року офіційно функціонує як мечеть тепер перетворилася в спорткомплекс.

"Тепер щоразу для того, щоб провести п'ятничну молитву, імаму Діляверу Халілову треба буде звертатися за дозволом до сільради Радянського району і тільки після отримання згоди можна буде збиратися у молитовній кімнаті", - пояснив Курбедінов.

Він також повідомив, що за клопотанням імама Халілова йому була забезпечена присутність перекладача, однак, коли Халілов попросив, щоб йому переклали текст постанови, прокуратура відмовила йому в цьому.

Адвокат вказав і на ряд інших порушень з боку працівників "прокуратури", у зв'язку з чим захист має намір в судовому порядку оскаржувати їх законність.

Як повідомлялося, 3 березня 2020 року в окупованому Криму оштрафували на 5000 рублів (близько 2000 грн) імама сімферопольської мечеті Расима Дервішева, обвинуваченого в незаконній місіонерській діяльності.

1 квітня 2020 року окупаційна влада порушила адміністративну справу проти імама Юсуфа Аширова, який представляє офіційно зареєстровану мусульманську общину в Алушті.

Фото: Кримська солідарність