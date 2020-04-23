На Херсонщині закінчилася обсервація для 25 людей, які перетнули адмінмежу з ТОТ АР Крим

На Херсонщині закінчилася двотижнева обсервація для тих громадян, які прибули в область з території тимчасово окупованого Криму.

Про це на брифінгу 23 квітня заявив керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови ОДА Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас налагоджений механізм залучення до обсервації, визначені об’єкти обсервації. Станом на сьогодні у 25 осіб, які перетнули адмінмежу з Кримом, терміни карантину закінчились і вони самостійно… відбули до своїх місць проживання», - повідомив Чабан.

Також, як повідомив заступник голови ОДА, комісією з питань ТЕБ та НС прийнято рішення, що громадянам через 4 дні перебування в обсервації проводитимуть ПЛР-тести, щоб визначити подальшу доцільність їх перебування на об’єктах обсервації.

«Бо перебування на об’єктах обсервації - це не лише дискомфорт для них самих, воно дороговартісне для місцевих бюджетів. Я думаю, що таку практику ми запровадимо», - зазначив Чабан.

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Таким чином, ці люди зможуть надалі відбути на місця постійного проживання для самоізоляції до закінчення терміну, що був визначений для обсервації.

Наразі в Херсонській області зафіксовано вже 77 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких: 1 летальний в Олешківському районі. В області 10 людей повністю одужали.

За даними ЦГЗ на 9:00 23 квітня, в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.