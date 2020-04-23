В окупованому Криму нарахували 78 випадків коронавірусу

Зараження COVID-19 в окупованому Криму підтверджено ще у двох жителів півострова: загалом - 78 підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомляє в Facebook Кримська правозахисна група.

"На території півострова на 23 квітня 2020 року підтверджено 78 випадків зараження коронавірусом - 25 випадків у Севастополі і 53 в АР Крим", - йдеться у повідомленні.

За даними КПГ, один із заражених контактував з хворим чоловіком з залізничної лікарні Бахчисарайського району, другий випадок - це чоловік хворої жінки з Сакського району.

Посилаючись на представників окупаційної влади, правозахисники повідомили, що коло контактних осіб зазначених хворих розширено - якщо вчора воно становило 62 особи (в Бахчисарайському районі), то сьогодні - вже 115, з них 35 - медики.

Наголошується, що багато з тих, хто зараз потрапляє під медичний нагляд з цієї групи, - люди, які були на похоронах.

Як вважають експерти КПГ, рівень діагностування COVID-19 в Криму залишається низьким, у зв'язку з чим "офіційні" цифри про кількість випадків зараження коронавірусом є недійсними.

"Інформація про проведення тестування на COVID-19 в Криму суперечлива, відсутні чіткі терміни отримання результатів таких аналізів (від 4 до 14 днів, з урахуванням випадків госпіталізації). Ряду пацієнтів не повідомляють про результати аналізів", - заявили в Кримській правозахисній групі.

За даними ЦГЗ, на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 - летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.