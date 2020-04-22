У Криму підтвердили вже 76 випадків коронавірусу – правозахисники

На території окупованого Криму підтверджено вже 76 випадків зараження на COVID-19.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на інформацію від представника окупаційної влади у місті Севастополь.

"На території півострова підтверджено 76 випадків зараження коронавірусом - 25 випадків у Севастополі і 51 - на іншій території Криму", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили правозахисники, за словами представника окупаційної влади у Севастополі, в місті станом на 22 квітня зафіксували у шістьох осіб захворювання, загалом же кількість захворілих у Севастополі на COVID-19 становить 25 осіб.

"Інформація про проведення тестування на COVID-19 у Криму суперечлива, відсутні чіткі терміни отримання результатів таких аналізів (від 4 до 14 днів, із врахуванням випадків госпіталізації). Ряду пацієнтів не повідомляють про результати аналізів", - зауважили у Кримській правозахисній групі.

Правозахисники наголошують, що, оскільки рівень діагностування COVID-19 в Криму залишається низьким, то будь-які "офіційні" цифри про кількість випадків зараження COVID-19 не відповідають дійсності.

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

За даними Worldometers, станом на середину дня 22 квітня у світі зафіксовано 2 573 750 випадків зараження COVID-19, з них 178 564 летальні, одужали 701 886 осіб.