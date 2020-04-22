Адвокат зустрівся із засудженим до 19 років кримським татарином

Адвокат Назім Шейхмамбетов відвідав у ростовському СІЗО засудженого до 19 років позбавлення волі фігуранта ялтинської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва і обговорив з ним підготовку до засідання у Військовому апеляційному суді Московської області.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

«На цей момент Мусліма Алієва доставили в СІЗО-1 в Ростові-на-Дону з СІЗО-3 Новочеркаська для ознайомлення з матеріалами справи перед майбутньою апеляцією на вирок Південного окружного військового суду. Муслім Алієв засуджений до 19 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму», - повідомляє Кримська солідарність з посиланням на адвоката Шейхмамбетова.

Зазначається, що в бесіді з адвокатом Алієв висловив нерозуміння у зв'язку з тим, що над ним, цивільною особою, правосуддя відправляє військовий суд.

«Він був вражений, що доказом провини в тероризмі служать лінгвістичні експертизи та показання «прихованих свідків», водночас - ні зброї, ні вибухівки, ні планів щодо захоплення заручників, підпалу адміністративних будівель, нічого цього в кримінальній справі немає. Були тільки «кухонні розмови» про політику, про Іслам, про культуру і так далі », - розповів Шейхмамбетов.

Сам адвокат поділився одним з епізодів у ході процесу, коли суддя у відповідь на запитання і зауваження фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» про відсутність ознак терористичної діяльності зауважив: «Ми Вас не судимо за тероризм. Ми Вас судимий за участь в організації, визнаної у відповідність із законом терористичною ».

«Тобто за логікою суду, організація визнана терористичною в РФ, не обов'язково повинна бути реально терористичною. Інакше кажучи, не все те тероризм, що визнано, у відповідності із законом, тероризмом », - резюмував адвокат.

За даними Кримської солідарності, дата розгляду скарги в Військовому апеляційному суді Московської області на вирок Мусліму Алієву і ще п'яти фігурантам «ялтинської групи» справи Хізб ут-Тахрір ще не визначена.

Нагадаємо, 11 лютого 2016 року в будинок Алієвих в селі Верхня Кутузовка в окупованому Криму увірвалися озброєні силовики і провели обшук, після якого Муслім Алієв був затриманий. Йому інкримінується ч. 1 ст. 30, ст. 278 КК і ч. 1 ст. 205.5 КК РФ.

12 листопада 2019 року Південним окружним військовим судом він засуджений до 19 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму. Правозахисним центром «Меморіал» його визнано політичним в'язням.

Фото: Facebook Кримської солідарності