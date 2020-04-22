Кримський активіст зазнає тиску в психлікарні - адвокат

Адвокат Венера Абдишева заявила, що її підзахисний, фігурант другий сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Яшар Муєдінов «зазнає неправомірного психологічного впливу» під час судово-психіатричної експертизи.

Про це у Facebook повідомляє «Кримська солідарність».

«Мій підзахисний перебуває в небезпеці, і бездіяльністю з боку, в тому числі, завідувачки відділення, порушуються права мого підзахисного, який зазнає при проходженні судово-психіатричної експертизи неправомірного психологічного впливу в стінах медичного закладу», - заявила Абдишева.

Вона підготувала скаргу в окупаційну «прокуратуру» та заяву в адміністрацію Кримської клінічної психіатричної лікарні №1 про те, що в ході експертизи стосовно Яшара Муєдінова порушуються його права і не забезпечена безпека його життя.

Зокрема, зазначила адвокат, підзахисного утримують в одній палаті з чоловіком, який «має серйозні психологічні відхилення, оскільки поводиться неадекватно, весь час провокує Муєдінова на конфлікти».

«Відомо, що перебуваючи в СІЗО, цей чоловік убив свого сусіда по камері. Цілодобове перебування Муєдінова в камері з цією людиною справляє негативний вплив на психологічний стан мого підзахисного», - прокоментувала Абдишева.

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За словами Яшара Муєдінова, він неодноразово звертався до завідувачки чоловічого відділення стаціонарної судово-психіатричної експертизи з проханням перевести цього чоловіка в іншу палату, проте його прохання ігнорувалися.

У Кримській клінічній психіатричній лікарні Муєдінов перебуває з 2 квітня, завершення експертизи планується 30 квітня.

Як пояснив Муєдінов, лікарі час від часу пропонують йому пройти психологічні тести, наприклад, з такими завданнями: «опишіть, що ви бачите на картинці». Більше жодних процедур з ним не проводиться. Умови утримання в лікарні такі самі, як і в слідчому ізоляторі.

Яшар Муєдінов був заарештований 27 березня 2019 року за необґрунтованими звинуваченнями у терористичній діяльності. Того дня в мікрорайонах Кам'янка та Строганівка міста Сімферополь у будинках кримських татар одночасно пройшли масові обшуки із затриманням 24 осіб, які стали згодом фігурантами другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

Муєдінову інкримінують ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації), йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 20 років.

До арешту він працював будівельником. У вільний від роботи час відвідував суди у політично мотивованих справах у Криму.