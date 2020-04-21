"Суд" у Криму відмовив в апеляції на продовження арешту активісту Абдулгазієву

Арешт Тофіку Абдулгазієву було продовжено до 15 червня. Активіст, якого вже понад рік утримують у СІЗО, заявив суддям, що вони беруть участь у злочині, за який рано чи пізно відповідатимуть.

Про це у Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Ви, сподіваюся, чудово розумієте, в чому ви берете участь і ви чудово розумієте, що всі, хто беруть участь у цьому злочині з переслідування цілого народу - кримських татар, кримських мусульман, навісивши на них ярлики терористів, рано чи пізно відповідатимуть", - заявив Абдулгазієв.

Як повідомив адвокат Еміль Курбедінов, розгляд апеляційної скарги на продовження арешту проходив у Третьому апеляційному суді в Сочі. Його підзахисний брав участь у засіданні через відеозв'язок із сімферопольського СІЗО №1. Адвокат прибув до слідчого ізолятора, звідки теж долучився до процесу.

"Я та мій підзахисний говорили про те, що суду варто звернути увагу на міжнародне право, яке порушено, на Четверту Женевську конвенцію, якої Росія зобов'язана дотримуватися", - прокоментував Курбедінов.

За його словами, Третій апеляційний суд, створений, нібито в рамках реформи російської судової системи, насправді працює по-старому, в режимі швидкого конвеєра, ​​тому "ні про які нові підходи не йдеться".

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Загалом було затримано і заарештовано 24 особи, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір", серед них - Тофік Абдулгазієв.