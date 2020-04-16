Суд РФ підтвердив кримському татарину вирок - 17 років суворого режиму

Військовий апеляційний суд м.Власиха Московської області в четвер підтвердив ухвалений раніше в Ростові-на-Дону вирок кримському татарину Енверу Сейтосманову у вигляді 17 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

«Як і очікувалося, рішення було не на користь Сейтосманова, і вирок Південного військового окружного суду залишили в силі ... Енвер Сейтосманов виступив з останнім словом, в якому сказав, що кримські татари, мусульмани не є терористами, що всі справи є політично мотивованими», - заявив адвокат Еміль Курбедінов після завершення судового процесу.

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, адвокати брали участь у судовому процесі по відеоконференцзв'язку з Кримського гарнізонного військового "суду" в місті Сімферополі.

Енвер Сейтосманов знаходиться в слідчому ізоляторі в Ростові-на-Дону.

На початку судового процесу Сейтосманов подавав клопотання про присутність слухачів у Кримському гарнізонному "суді" Сімферополя, проте суд вирішив не впускати нікого, крім учасників процесу.

Нагадаємо, Енвер Сейтосманов був затриманий 10 травня 2018 року в Балаклавському районі Севастополя після проведеного в його будинку обшуку. Його звинуватили у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст.205.5 КК РФ («Участь у діяльності терористичної організації»).

5 грудня 2019 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив кримського мусульманина Енвера Сейтосманова до 17 років суворого режиму, визнавши його винним в організації діяльності терористичної організації.

Згідно з матеріалами справи, засуджений не мав зброї, вибухівки, боєприпасів, не планував вчиняти терористичний акт і не закликав інших до здійснення терористичних дій.

Відсутні будь-які докази, які свідчать про намагання повалення конституційного ладу Російської Федерації і захоплення влади.

Визнаний правозахисним центром «Меморіал» (Росія) політичним в'язнем.

18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи Сейтосманова.

На думку правозахисного центру «Меморіал», за 4 роки російської анексії Крим увійшов до трійки регіонів з наймасштабнішими переслідуваннями російською владою учасників Хізб ут-Тахрір. Порушення кримінальних справ і максимально жорсткі вироки стосовно історично нелояльних до Росії корінних жителів Криму було спрощено після появи ст. 205.5 у КК РФ, завдяки якій за мінімальних зусиль «розкриваються» серійні справи про членство в ХТ, що в свою чергу «посилює побутову ісламофобію, зрощує іслам і тероризм».