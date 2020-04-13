Справа вимагачів "боргу" дійшла до суду
Про це повідомляє прокуратура АР Крим.
«Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт відносно групи осіб, які обвинувачуються у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України», - йдеться в повідомленні.
Слідством встановлено, що двоє зловмисників, погрожуючи вбивством, вимагали від потерпілого грошові кошти в сумі 2000 доларів США за нібито не повернений борг.
На підтвердження своїх намірів підозрювані завдали тілесних ушкоджень потерпілому та незаконно заволоділи транспортним засобом останнього.
Досудове розслідування здійснювалося ГУНП в АР Крим та м. Севастополя.
Як повідомлялося раніше, у листопаді 2019 року, прокуратура АР Крим спільно зі слідчими Головного управління НП в АР Крим та співробітниками ГУ СБУ в Херсонській області затримали вказаних громадян на місці події під час передачі частини грошових коштів.