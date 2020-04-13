Справа вимагачів "боргу" дійшла до суду

Прокуратура Криму направила до суду обвинувальний акт стосовно групи зловмисників, які погрожували вбивством за «борг» у 2000 доларів.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим.

«Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт відносно групи осіб, які обвинувачуються у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України», - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що двоє зловмисників, погрожуючи вбивством, вимагали від потерпілого грошові кошти в сумі 2000 доларів США за нібито не повернений борг.

На підтвердження своїх намірів підозрювані завдали тілесних ушкоджень потерпілому та незаконно заволоділи транспортним засобом останнього.

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Досудове розслідування здійснювалося ГУНП в АР Крим та м. Севастополя.

Як повідомлялося раніше, у листопаді 2019 року, прокуратура АР Крим спільно зі слідчими Головного управління НП в АР Крим та співробітниками ГУ СБУ в Херсонській області затримали вказаних громадян на місці події під час передачі частини грошових коштів.