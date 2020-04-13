Московський суд розгляне завтра апеляцію на арешт Яцкіна

Розгляд апеляційної скарги на продовження тримання під вартою громадянина України Івана Яцкіна розпочнеться в Мосміськсуді у вівторок о 10:20.

Про це повідомив адвокат українця Микола Полозов у Facebook.

«Завтра в Московському міському суді відбудеться розгляд апеляційної скарги захисту на продовження запобіжного заходу українському політв'язневі Івану Яцкіну. Зала 327, початок о 10:20», - пише Полозов.

Як повідомлялося, в березні Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою Івану Яцкіну на три місяці - до 16 червня.

Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви й утримують у СІЗО "Лефортово". Яцкіна звинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася вже після його арешту.

На початку березня стало відомо, що російська сторона відмовила в запиті на відвідування Івана Яцкіна українським консулом у Москві з посиланням на російське громадянство Яцкіна, нав'язане йому після окупації Криму.