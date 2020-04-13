Московський суд розгляне завтра апеляцію на арешт Яцкіна

Московський суд розгляне завтра апеляцію на арешт Яцкіна

Політв’язні
Укрінформ
Розгляд апеляційної скарги на продовження тримання під вартою громадянина України Івана Яцкіна розпочнеться в Мосміськсуді у вівторок о 10:20.

Про це повідомив адвокат українця Микола Полозов у Facebook.

«Завтра в Московському міському суді відбудеться розгляд апеляційної скарги захисту на продовження запобіжного заходу українському політв'язневі Івану Яцкіну. Зала 327, початок о 10:20», - пише Полозов.

Як повідомлялося, в березні Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою Івану Яцкіну на три місяці - до 16 червня.

Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви й утримують у СІЗО "Лефортово". Яцкіна звинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

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У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася вже після його арешту.

На початку березня стало відомо, що російська сторона відмовила в запиті на відвідування Івана Яцкіна українським консулом у Москві з посиланням на російське громадянство Яцкіна, нав'язане йому після окупації Криму.

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