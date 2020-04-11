У Мінреінтеграції прокоментували заборону на мітинги та пікети в окупованому Криму

«Попередження», які російська окупаційна влада надсилає кримськотатарським активістам з метою недопущення організації у Криму будь-яких публічних заходів під виглядом «боротьби з екстремізмом», є проявом тиску і не пов'язані з протидією епідемії COVID-19.

Таку заяву розміщено на сайті Мінреінтеграції.

Зазначається, що до міністерства з тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму надходять повідомлення, що російська окупаційна адміністрація масово надсилає «попередження» кримськотатарським активістам з метою недопущення організації на півострові будь-яких публічних заходів під виглядом «боротьби з екстремізмом».

"За останні два дні зафіксовано десятки подібних фактів у Бахчисараї, Судаку, Сімферопольському, Ічкінському та інших районах. Ці акти жодним чином не пов’язані з протидією епідемії коронавірусу, а є ще одним проявом тиску, адже «попередження» доставляють працівники окупаційної «поліції», які, залякуючи кримчан, намагаються відмовити їх навіть від одноосібних акцій солідарності та вшанування пам’яті", - уточнюється у повідомленні.

У Мінреінтеграції також висловили стурбованість тим, що у Криму намагаються обмежити будь-які заходи корінного народу, у тому числі - з вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня та акції до Дня кримськотатарського прапору 26 червня.

«Власне, дивною є спроба обмежити навіть одноосібні заходи, які можуть відбутися аж наприкінці травня і наприкінці червня. З таким успіхом, посилаючись на боротьбу з екстремізмом або на коронавірус, зараз вони почнуть забороняти наперед і Курбан-байрам", - наголосив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, доволі незвичайним це виглядає і через те, що всі ці передчасні заборони для кримських татар відбуваються на тлі масових репетицій окупаційною владою параду до 9 травня, і при цьому до цього залучаються навіть неповнолітні діти.

"Такі вибіркові й передчасні заборони - це грубе порушення прав корінного народу», - заявив Резніков.

Наголошується, що ці факти будуть доведені до відома міжнародних моніторингових місій.