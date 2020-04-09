У колонії РФ погіршилося здоров'я "українського диверсанта" Дудки
Про це Ілля Дудка написав у Facebook.
"Сьогодні (8 квітня) телефонував батько - вперше за 3 роки, він мене привітав із днем народження. У нього все без змін... зі здоров'ям дуже погано - вчора тиск піднявся до 200/110, сьогодні 170/100", - написав він.
Він також висловив своє розчарування з приводу відсутності комунікації з родичами політв'язнів. "Прочитав новину на сторінці Офісу Президента України, що домовилися про новий обмін.... про політв'язнів ні слова, як і весь останній час. Усе стихло. Обіцянка президента Володимира Зеленського не виконана, скільки чекати і чи варто чекати наступного "треку" не відомо, так як комунікації з родичами політв'язнів немає ніякої", - зазначив Ілля Дудка.
Як повідомляв Укрінформ, Володимира Дудку, Олексія Бессарабова и Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в окупованому Севастополі, їх звинуватили в підготовці диверсії організованою групою.
У квітні 2019 року севастопольський "суд" засудив Дудку и Бессарабова до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.